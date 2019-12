Campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti inicia amanhã (11)

“Você já combateu o mosquito hoje?”. Esse é o alerta da Campanha de Combate ao Aedes Aegypti que reforça a prevenção e combate em Parauapebas.

As ações iniciam amanhã, (11), com uma blitz educativa. Já o Dia “D” ocorre na próxima sexta-feira, (13), quando será realizada uma caminhada saindo da esquina das avenidas Nicodemos e Inglaterra no bairro Betânia.

O Aedes Aegypti é transmissor da dengue, zika e chikungunya. A campanha visa alcançar a população em geral, especialmente o público jovem na faixa etária de 05 a 14 anos. De acordo com a Diretora de Vigilância em Saúde, Michele Ferreira, o objetivo principal é conscientizar a população para manter os reservatórios livres de criadouros do mosquito.

“A campanha se estenderá até abril de 2020, com ações envolvendo Unidades de Saúde e Escolas Municipais. Esse período requer maior atenção e intensificação dos esforços para não deixar o mosquito nascer, mas as ações permanecem o ano todo. É importante também que a população fique sempre alerta e não dê trégua para o mosquito, tirando apenas 10 minutos do dia para fazer a sua parte e proteger a sua casa contra o Aedes”.

Confira a programação:

– Blitz educativa:

12/12 (Quinta-feira), das 8h às 11h, na esquina das Avenidas Nicodemos e Inglaterra, Bairro Betânia.

– Caminhada do Dia “D” de combate ao mosquito:

13/12 (Sexta-feira), das 9h às 11h, saída da Avenida Nicodemos esquina com Avenida Inglaterra, Bairro Betânia.

Assessoria de Comunicação – Ascom / Prefeitura de Parauapebas