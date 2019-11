CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E LUTA CONTRA AIDS SERÁ LANÇADA NESTA SEXTA-FEIRA

Todos os anos, no dia 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Para marcar essa data, a Prefeitura Municipal de Parauapebas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e da Coordenação Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, irá lançar nesta sexta-feira, 29 de novembro, na Feira Livre do bairro Cidade Jardim, na Av. H entre as Av. D e D5 , das 08h às 12h, a campanha “Dezembro Vermelho – Mês de Conscientização e Luta contra a AIDS”.

A ação tem como público alvo, jovens, adultos e idosos e visa alertar sobre a epidemia do HIV/Aids, informando acerca das formas de prevenção contra a infecção pelo HIV, bem como as medidas de controle para diminuir os casos de óbitos por causa Aids.

De acordo com a Diretora de Vigilância e Saúde – VISA, Michele Ferreira, “O Governo Municipal vem sempre oferecendo a detecção precoce, ofertando testagem para HIV e ISTs em todas ações de saúde, e parcerias com outras Secretarias. Aproveitando as oportunidades onde há uma grande circulação de pessoas. Dando continuidade a essas ações durante o ano, estaremos neste momento alusivo na Cidade Jardim alertando a população quanto ao HIV/AIDS”

No lançamento da campanha, serão realizadas ações como testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites “B” e “C”, panfletagens e orientações quanto à prevenção das ISTs – Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Durante o mês de dezembro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) das zonas urbana e rural realizarão atividades educativas e testagem rápida.

Indicadores em Parauapebas

Segundo dados registrados no Centro de Testagem e Aconselhamento – SAE, em Parauapebas, foram cadastrados 6.714 prontuários, destes, 855 (13%), são HIV/Aids em tratamento e a faixa etária mais atingida é entre 20 e 35 anos.

De janeiro a novembro de 2019, foram registrados 122 novos casos de HIV/Aids, sendo em casos femininos 19 (AIDS) e 21 (HIV) e para os casos masculinos são, 33 (AIDS) e 49 (HIV).

ascom.parauapebas