Campanha de doação de sangue bate recorde em número de bolsas

“Esta é a primeira vez que conseguimos esse número”, assegura a biomédica e coordenadora da campanha de doação de sangue da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Alinne Amorim, ao se referir as 405 bolsas arrecadadas no último final de semana. Foram 105 a mais do que a meta estabelecida pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa).

Graças ao sucesso da campanha, Parauapebas tem contribuído consideravelmente para reposição de estoque do Hemopa e sempre consegue ultrapassar o número desejado de doações. “Parauapebas é um município que conta com um número elevado de doadores, e, a maioria deles, recorrentes. Considerando que temos poucos inaptos em campanhas de doação de sangue, mediante à demanda de doadores, o Hemopa novamente solicitou esta campanha à Secretaria Municipal de Saúde”, informa a biomédica.

O universitário Romário Silva é uma dessas pessoas que já doou e continua participando das campanhas no município. Ele acredita que doar é um ato importante e de amor ao próximo. “Incentivo que assim como eu, que estou doando nesta campanha, mais pessoas venham para que possamos ajudar muitas mais”, estimula. A próxima campanha do Hemopa deverá ocorrer apenas no próximo ano.

Requisitos básicos para quem quer doar sangue:

Estar em boas condições de saúde; Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos; Pesar no mínimo 50 kg; Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação); Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Texto: Anderson George Fotos: Luciano Silva