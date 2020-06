Campanha de vacinação contra sarampo e gripe continua no próximo sábado, 20

A partir das 8 horas do próximo, 20, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Parauapebas estarão de portas abertas até as 14h, para imunizar a população contra o sarampo e o H1N1.

Contra o sarampo, a campanha visa vacinar pessoas de todas as idades. A imunização é importante por ser a única forma de prevenir e controlar o sarampo, uma doença altamente contagiosa transmitida por meio da fala, tosse e espirro.

Dando continuidade à campanha de vacinação que iniciou no dia 13 de maio deste ano, os grupos prioritários para vacina H1N1 continuam sendo as gestantes, mulheres no pós-parto de até 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, professores e adultos de 55 a 59 anos.