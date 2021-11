Campanha “Rede Voluntária Vale e Natal Sem Fome” alcança mais de 400 mil refeições em uma semana. Meta é chegar a 770 mil

A campanha “Rede Voluntária Vale e Natal sem Fome”, formada pela parceria entre a Ação da Cidadania e a Vale, rendeu bons resultados em pouco tempo. Em apenas uma semana de lançamento, foram doadas mais de 400 mil refeições para alimentar quem mais precisa. A meta é entregar 770 mil refeições até o Natal.

Como parte dos esforços na luta contra à fome, a Vale se uniu mais uma vez à Ação da Cidadania na mobilização para ajudar a levar comida para as famílias brasileiras que mais precisam até o Natal. A proposta da nova campanha “Rede Voluntária Vale no Natal Sem Fome 2021” é mobilizar toda a sociedade para contribuir com a causa: a cada R$ 1 doado via Rede Voluntária, a Vale fará uma doação de R$ 10, até alcançar o total de R$ 70 mil em doações de voluntários.

A campanha Natal Sem Fome desse ano é inspirada em uma das histórias contadas pelo fundador da Ação da Cidadania, o sociólogo Betinho, conhecida como a “Fábula do Beija-Flor”. No conto, o pássaro é questionado ao tentar apagar um incêndio na floresta levando água no bico. Ele tem consciência de que sozinho não consegue, mas dá o exemplo que se cada animal da floresta fizer a sua parte, o fogo vai cessar.

Voluntários da Vale entregam alimentos ao longo da Estada de Ferro Carajás durante campanha Rede Voluntária Vale e Natal Sem Fome 2020. Créditos: Arquivo Vale.

Para Flávia Constant, Gerente Executiva de Investimento Social e Cultura da Vale, a mobilização de cada um e de todos em torno da causa urgente da fome é fundamental para salvar vidas. “Trabalhamos nos últimos 2 anos para tentar contribuir com o desafio do combate à fome, distribuindo alimentos em parceria com diversas instituições em todo o Brasil. Ficamos muito honrados em novamente fazer parte da campanha do Natal Sem Fome, uma iniciativa tão emblemática para mobilização de toda sociedade para essa causa tão urgente e importante”, afirma. Além da mobilização de voluntários, a Vale também está convidando sua rede de empresas parceiras a contribuírem com doações para o Natal Sem Fome 2021.

“O Brasil tem hoje 20 milhões de pessoas em situação de fome, essa é uma estatística trágica, uma das piores crises de segurança alimentar da nossa história. E contar com a parceria com a Vale nesse projeto tão grandioso que é o Natal Sem Fome vai permitir que a gente chegue às famílias nos locais mais remotos, levando solidariedade e comida para quem precisa. Essa campanha simboliza a nossa luta e esperança para dias melhores para essa população tão sofrida”, reforça Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

Entre junho e outubro de 2021, cerca de 650 mil cestas/cartões-alimentação foram entregues para milhares de famílias em todo o Brasil. A ação é resultado da união de forças entre Vale, Movimento Panela Cheia, Movimento União Rio e Ação da Cidadania, entre outras instituições, para ajudar no combate à fome no país. Até dezembro, serão 1 milhão de cestas entregues para 219 mil famílias em situação de insegurança alimentar grave. Em 2020, a Vale, junto com voluntários de todo o Brasil, arrecadou e apoiou a distribuição de 1,1 milhão de pratos de comida para a campanha Natal Sem Fome em 50 municípios do país, por meio da Rede Voluntária Vale.

Sobre o Natal Sem Fome 2021

O Natal Sem Fome já levou alimentos para mais de 20 milhões de pessoas por todo o Brasil desde seu lançamento em 1994. Na época, a iniciativa de Betinho surgiu como um caminho para combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017 e, em 2020, ganhou força total para ajudar os agora dezenas de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal.

Sobre a Ação da Cidadania

Fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania nasceu em 1993, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza. A entidade é formada por uma rede de mobilização da sociedade civil, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais.



Sobre a Vale

A Vale é uma mineradora global, líder mundial na produção de minério de ferro e níquel, com sede no Rio de Janeiro e presente nos cinco continentes. Para a Vale, a mineração é essencial para o desenvolvimento do mundo e só servimos à sociedade ao gerar prosperidade para todos e cuidar do planeta. Acreditamos que existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos com as pessoas.

Sobre a Rede Voluntária Vale

O programa de voluntariado corporativo da Vale foi criado em 2004, com o propósito de unir pessoas com desejo de promover melhorias na sociedade, por meio da atuação voluntária. Está organizado em Comitês Regionais em 7 estados, que mobilizam ações de empregados da Vale, de seus familiares e de quaisquer pessoas dispostas a fazer a diferença na vida de outra pessoa. Em 2020, diante da urgência da pandemia do coronavírus, o programa se ampliou e foi criada uma plataforma digital para garantir maior abrangência de atuação e agilidade na mobilização de ações. Para conhecer e apoiar ações voluntárias, participar de formações, acesse www.redevoluntariavale.com.br.

