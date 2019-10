Canaã 25 anos: Fenecan começa nesta quarta-feira

Após movimentar mais de R$ 1,6 milhão em negócios no ano passado, a Feira de Negócios de Canaã dos Carajás, Fenecan, chega à sua 4ª edição com a expectativa de superar essa cifra, e atraindo grandes eventos regionais, que ocorrerão dentro da programação da feira.

A Fenecan 2019 ocorre entre os dias 2 e 6 de outubro, no espaço já tradicional ao lado do Bosque Gonzaguinha; No local, ocorrerá a programação do 4º Fórum de Desenvolvimento Econômico, da Apipará, do Fórum do Serviço Minerário e do Festival Gastronômico, além de feirões variados e queima de estoque dos expositores.

A Fenecan também traz à Canaã dos Carajás grandes shows, gratuitos para a população: dia 2 de outubro: Bruno e Marrone; dia 3: Anderson Freire; dia 4: Israel e Rodolpho, dia 5, César e Paulinho e Marcelo Lima, dia 6: encerramento com padre Alessandro Campos.

Veja mais sobre alguns eventos que integram a Fenecan:

Fórum de Desenvolvimento Econômico de Carajás

Visa discutir com lideranças políticas e empresariais o futuro da região de Carajás, assim como as alternativas para o crescimento sustentável e geração de renda

Apipará

Maior evento de apicultura e meliponicultura da Amazônia, visa discutir formas de produção sustentável de mel e produtos de apicultura, e geração de renda, com um público de profissionais e estudantes

Fórum do Serviço Minerário

Visa o debate sobre essa vertente econômica que marca a região de Carajás e é fundamental para o Pará e para a balança comercial do Brasil. Atrai público de profissionais da área de mineração, lideranças políticas e estudantes

Festival da Cultura Gastronômica

Valoriza a diversidade e riqueza da gastronomia canaense, que é marcada pela mistura de culturas e sabores. Na Fenecan estabelecimentos para todos os gostos estarão à disposição na tenda gastronômica.

Bora pra Cozinha

Voltado para cozinheiros amadores e profissionais, o Bora pra Cozinha visa reconhecer o talento culinário dos moradores de Canaã e oferece prêmios em dinheiro para os primeiros colocados. A ação será realizada no Espaço da Fenecan.

Circuito Gastronômico

Restaurantes, bares, lanchonetes e deliverys de Canaã competem com seus melhores pratos. Quem compra nesses locais também concorre a prêmios, incluindo viagens.

Ações de esporte

A programação da Fenecan e de aniversário de Canaã vai contar ainda com diversas ações de esporte, como o Campeonato Municipal de Patins, o Open Canaã de BMX, a Corrida e Caminhada “Pé na Pista”, o Circuito Radical, a 3 etapa do Campeonato Paraense de Skate, e o campeonato paraense de Wheeling.

Feira de ciências

Organizada pela Secretaria Municipal de Educação, a Feira de Ciências já é tradicional na programação da Fenecan. Participam alunos das escolas municipais e, nesse ano, foram convidadas instituições da rede privada e particular. Nessa edição, as experiências de mais destaque serão premiadas.

ascom.canaã