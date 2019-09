Canaã 25 anos: prefeitura inaugura ponte na VP-21

Os moradores da região da VP-21 têm razões de sobra para comemorar. Às vésperas do aniversário de 25 anos de emancipação político-administrativo de Canaã dos Carajás, a prefeitura municipal inaugurou a nova ponte sobre o Rio Plaquê, que fica na localidade e é mais conhecida como “Ponte do Zé não me viu”. A solenidade aconteceu neste sábado (28) e reuniu habitantes da região.

A entrega da obra é parte do ciclo de inaugurações que a prefeitura está promovendo em alusão ao aniversário da cidade.

A nova ponte, construída com recursos próprios, substitui a antiga, que era de madeira, possui 36 metros de comprimento e é feita de concreto. Por meio desta, o acesso de Canaã dos Carajás a cidades como Água Azul do Norte e Xinguara será facilitado, e o melhor escoamento da produção rural do município será garantido.

Presente no evento, o prefeito Jeová Andrade destacou a importância da via para a comunidade local. “Essa ponte substitui uma das mais antigas do nosso município. Agora, quem precisa passar por este local tem segurança garantida. Canaã vive um momento especial, com obras de infraestrutura importantes sendo inauguradas na semana em que completa 25 anos de emancipação. Tudo isso é o resultado de um árduo trabalho.”

Alexandre Pereira, vice-prefeito, reforçou as palavras do gestor municipal. “Felizmente temos conseguido atender bem a zona rural de Canaã, com a recuperação de estradas e a inauguração de pontes, que são muitos importantes para os moradores. Construir pontes é algo necessário para o desenvolvimento.”

Secretário de Obras, Wilson Reis falou sobre o trabalho de reconstrução da via. “Em menos de dois meses, conseguimos concluir esse trabalho aqui na VP-21; uma obra feita com recursos próprios, qualidade e eficiência. O governo está de parabéns pelo investimento na qualidade de vida do cidadão.”

Ainda na cerimônia, um churrasco comemorativo foi servido para a comunidade.

