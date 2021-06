Canaã dos Carajás ganha veículo para Patrulha da Lei Maria da Penha

Canaã dos Carajás ganhou nesta sexta-feira (11) um veículo que vai atuar na Patrulha Maria da Penha. A ação foi possível por meio de um convênio entre o Tribunal de Justiça, Polícia Militar e prefeitura de Canaã. O veículo foi entregue em solenidade realizada no Fórum de Canaã.

Com o novo veículo será possível fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica no município. Policiais militares vão realizar visitas periódicas às casas das mulheres que possuem alguma medida de proteção e, em caso de descumprimento, podem ser acionados e se deslocarem imediatamente para o local da ocorrência.

“Este é um momento muito significativo para as mulheres canaenses. E agora essa patrulha vem para amparar as mulheres que estão sob cuidado da Justiça”, destacou a titular da Diretoria da Mulher de Canaã, Marili Souza.

O Sargento Alverlan, da Polícia Militar, destacou que as equipes vão fazer “visitas rotineiras” às mulheres sob medidas protetivas para garantir que os agressores “não venham cometer esses abusos, continuamente”.

Já o juiz Danilo Alves Fernandes, da Vara Cível de Canaã, reforçou que “a ideia é proteger ainda mais as mulheres e fazer com que as mesmas se sintam mais seguras em seus lares”. “A viatura vai circular nos bairros e nos endereços onde essas mulheres residem, para que elas se sintam ainda mais seguras”, concluiu.

Ascom/Pmcc