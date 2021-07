Canaã dos Carajás homem se afoga em tarrafa ao tentar atravessar Rio Parauapebas

Uma pratica comum entre banhistas e bastante perigosa é atravessar o rio, porem Francisco Souza dos Santos, de 58 anos, na última quinta-feira (1 de junho), quando Francisco e sua família decidiram passar a tarde pescado no Rio Parauapebas, o homem estaria tentando atravessar o rio para jogar tarrafa mas no meio do percurso a tarrafa teria enganchado e com a forte correnteza teria puxado Francisco que ainda tentou se soltar porem com o utensilio estava em seu pescoço não conseguiu.

Com os gritos dos netos o filho de Francisco correu e pulou dentro do rio mas o seu pai já estava sem vida. O corpo de Bombeiros foi acionado, o corpo estava em um lugar que dificultava a retirada. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.