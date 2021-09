Canaã dos Carajás terá Feira de Anime e jogos durante programação da 5ª Fenecan

Quem gosta da cultura nerd, de animes, personagens e jogos digitais ou de tabuleiro terá uma programação especial nos próximos dias 11 e 12 de outubro, durante a 5ª Feira de Negócios de Canaã dos Carajás (Fenecan), e como parte das celebrações do Dia da Criança.

É a AnimeCan, que será realizada na Praça da Bíblia, no Bairro Novo Horizonte, e vai contar com eventos de cosplay, jogos de tabuleiro, esportes radicais, pintura facial, jogos digitais e presença de artistas da área. Também serão realizadas atividades como rapel, escalada, paitball e jogos de aventura.

O evento é organizado pela prefeitura de Canaã, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL).

A programação completa do evento deve ser divulgada nos próximos dias. Mais informações para quem deseja participar podem ser obtidas na sede da FUNCEL, no prédio da Moreira Empreendimentos, no Bairro Novo Horizonte.

ASCOM/PMP