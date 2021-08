Canaã dos Carajás é N° 1 em exportações no Brasil

O fato inédito para a cidade de Canaã dos Carajás ocorreu no mês de julho, superando a cidade de Parauapebas, e outras cidades do Brasil com São Paulo e Rio de Janeiro, Canaã superou todas essas cidades é assumiu no mês de julho a posição de N° 1 em exportação de commodities no Brasil, com o valor de 1,161 bilhão de dólares transacionados.

A diferença de Canaã foi de 40 milhões de dólares a mais que Parauapebas, enquanto Parauapebas embarcou 1,122 bilhão em commodities, Rio de Janeiro (1,069 bilhão de dólares), Duque de Caxias (1,017 bilhão) e São Paulo (605,63 milhões) vêm na sequência.

Comparado dados do mesmo período no ano anterior vemos que Canaã teve um crescimento de 69,2%, já Parauapebas teve crescimento de 55,6%, enquanto a cidade de São Paulo teve crescimento de 49,1%, Rio de Janeiro teve crescimento de apenas 12,3%.

A explicação para a cidade Canaã ser a cidade com o maior número de exportação é que seu principal produto tem sido o minério de ferro, no mês de julho a tonelada ficou em 200 dólares, mas o coringa, desta vez, foi o minério de cobre. Isso porque, se dependesse apenas do ferro, Canaã teria ficado em 2º lugar, atrás de Parauapebas.

Parauapebas exportou 6,932 milhões de toneladas de minério de ferro enquanto Canaã dos Carajás exportou 6,666 milhões de toneladas de minério de ferro, porem Canaã embarcou 81,71 milhões de dólares em minério de cobre, e Parauapebas não é exportador de cobre. Por essa razão, Canaã acabou exportando mais.

Com informações do Blog Zé Dudu