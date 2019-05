Canaã lança Fundo para financiar o empreendedorismo local

“Nosso objetivo é fortalecer a economia para gerar novos negócios e novos empregos”. Essa foi a afirmação do prefeito Jeová Andrade, durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta os juros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável (FMDS), realizada neste sábado (18), no Espaço de Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).

O evento reuniu a comunidade, o prefeito Jeová Andrade, o presidente da Câmara dos Vereadores, Wilson Leite, vereadores, secretários municipais, membros do Conselho Gestor do FMDS, demais servidores públicos e empreendedores locais.

O FMDS vai conceder crédito a juros baixos, com financiamento de longo prazo a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, negócios do campo, entre outros. O Fundo é capitalizado com 5% dos royalties da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem).

Para se informar sobre o processo de financiamento, o cidadão deverá procurar a Semdec, que fica em prédio anexo à Feira do Produtor, a partir do dia 20 de maio.

Segundo o secretário da pasta, Jurandir dos Santos, a expectativa é que o Fundo disponha de cerca de R$ 25 milhões até dezembro de 2019, para incentivar os empreendedores.

Durante o evento, o presidente da Câmara dos Vereadores, Wilson Leite, clamou aos empreendedores canaenses a se capacitarem para estarem aptos a receber os recursos e, defendeu ainda, maior investimento para o empreendedorismo municipal.

O Conselho Gestor do FMDS também teve a palavra durante a cerimônia. O empresário José Luiz de Souza, representante da Associação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais de Canaã dos Carajás, afirmou que esse é um marco para a atividade em Canaã e a retomada para um novo jeito dos empreendedores enxergarem Canaã e trabalharem no município.

Outro integrante do Conselho, o analista de relações institucionais da Vale, representando a Agência Canaã, Fábio Queiroga, afirmou que será o protagonismo do cidadão empreendedor que vai fazer a diferença para o futuro de Canaã.

Finalizando a cerimônia, o prefeito Jeová Andrade afirmou que o FMDS será um divisor de águas para o município. “O Fundo é uma ação do Pacto por Canaã. Estamos juntos, de mãos dadas pelo desenvolvimento do município. O minério é um recurso finito. Nossos netos e bisnetos precisam herdar uma cidade forte, diversificada em sua economia. E nós, hoje, temos o privilégio de assentar as bases para a sustentabilidade de Canaã dos Carajás”, afirmou.

O prefeito também revelou que já existe um estudo para viabilizar um fundo para investir no Ensino Superior no município, destinando cerca de 2% da Cfem. “Queremos transformar Canaã em um grande centro de ensino para que nossos jovens não tenham que deixar suas famílias para realizar seus sonhos e que desse polo surjam novas oportunidades de negócios”, disse.

