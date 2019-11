Canaã realiza 1º Festival Literário do município, com programação variada e show de Gabriel, o Pensador

“Um país se faz com homens e livros”. A frase do escritor Monteiro Lobato destaca a importância do conhecimento e da literatura para a construção de uma sociedade melhor. Pensando nisso e com o objetivo de estimular a leitura e proporcionar o acesso da população local às mais variadas obras literárias, a prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nos próximos dias a 20, 21 e 22 a 1ª edição do Festival Literário e Artístico de Canaã dos Carajás (Flacc).

O evento terá programação variada, com exposições, conversas com autores, apresentações artísticas e culturais, contação de histórias, teatro com marionetes, oficinas de caricatura, e comercialização de livros.

A abertura oficial do Festival será com um show do rapper carioca Gabriel, o Pensador. Artista mais conhecido do gênero no Brasil, Gabriel, o Pensador tem sete discos lançados e grandes sucessos que renderam a ele, por exemplo, dois prêmios da MTV e um do Multishow. O rapper, que também é escritor, ganhou ainda o Prêmio Jabuti de Literatura pelo livro infanto-juvenil “Um garoto chamado Rorbeto”.

Também vão participar das programações o contador de histórias João Marcos, que é um dos roteiristas da Maurício de Sousas Produções, nas revistas infantis da Turma da Mônica; a escritora mineira Lilian Teixeira; a escritora Elizete Lisboa, que produz livros em braile; e o escritor e cordelista Fabio Sombra, que é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel; além do escritor paraense Luiz Peixoto Ramos (Jabotigão). Também será homenageado o escritor de Canaã dos Carajás Pedro Luis, escritor de Canaã dos Carajás.

ascom.canaã