Canaã vacinação contra a gripe para menores de 5 anos, gestantes e puérperas

Vacinação continua, chegado o segundo lote de vacinas contra a influenza, vírus da gripe, que teve início no dia 20 de abril continua até o dia 10 de maio.

Nessa primeira etapa serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gravidas e puérperas (mulheres em pós-parto ou pós-aborto no período de 45 dias).

LOCAL

As vacinas serão aplicas nas Unidades Básicas de Saúde UBS.

Na segunda etapa serão vacinados idosos e professores da rede pública e particular

A segunda etapa inicia será entre os dias 11 de maio e 08 de junho.

Já a terceira etapa inicia no dia 09 de junho a 09 de julho, as vacinas serão destinadas a pessoas com doenças crônicas e comorbidades; pessoas com deficiência; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhador de transporte coletivo; funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas e população privada de liberdade.

As ações do dia D para crianças de seis meses a menores de dois anos continuam nas unidades de saúde conforme programação abaixo. Além da vacinação, os usuários poderão realizar os seguintes serviços: agendamento e consulta com médico e enfermeiro; avaliação nutricional; administração de vitamina A e sulfato ferroso e atualização do cartão de vacina (Influenza, Tríplice Viral, Pentavalente, VIP e Pólio).

Busque pela UBS mais próxima de sua residência e veja o dia de vacinação de acordo com a idade da criança.

UNIDADE DE SAÚDE Crianças de 6 meses a menores de 1 ano Crianças de 1 ano a menores de 2 anos Elizabeth Maria de Paula (Centro) 20/04 27/04 Lucas Lourenço Leite Novo Horizonte 23/04 30/04 José Alves Jardim Alto Bonito 27/04 29 e 30/04 Evana Alves da Costa Parque Shalon 20/04 29 e 30/04 Novo Brasil 20/04 23/04 João Caetano de Souza (Zelão) 23/04 30/04 João Francisco de Souza Vale dos Sonhos 20/04 27/04 Realino Pereira da Silva Bairro dos Maranhenses 23/04 27/04 Raimundo Pinheiro da Silveira Residencial Canaã 20/04 23/04 Vila Planalto 27/04 28/04 Vila Bom Jesus 23/04 23/04 Cedere 27/04/2021 27/04 Vila Feitosa 28/04 28/04

Com informações de: ASCOM/ Pmcc