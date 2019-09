Canaã vai realizar Encontro Municipal de Adolescentes do Selo Unicef na Amazônia Legal

Promover uma agenda contínua de participação dos adolescentes de Canaã dos Carajás, em consonância com os desafios propostos para a juventude pela Unicef. Esse é o principal objetivo do Encontro Municipal de Adolescentes do Selo Unicef na Amazônia Legal, que será realizado no próximo sábado (28), na Escola Municipal de Ensino Infantil Francisca Romana dos Santos, no Parque dos Ipês.

O evento é organizado pela articulação municipal do Selo Unicef, em parceria com a prefeitura do município, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social (Semdes), Educação (Semed), Saúde (Semsa) e da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel). Também são parceiros o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Tutelar.

A programação terá desafios com a participação de 20 escolas da zona urbana, rural e das redes estadual e municipal e ainda inclui dinâmicas de grupo.

O que é o Selo Unicef 2017-2020?

É uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) voltada à redução das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Realizado em parceria com os municípios do Semiárido e da Amazônia, o Selo UNICEF busca contribuir com o fortalecimento das políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência, com o desenvolvimento das capacidades dos gestores municipais e com o estímulo à mobilização social e à participação dos adolescentes.

O que é o NUCA?

Como parte da metodologia do Selo UNICEF, propõe-se que os municípios mobilizem, organizem e criem espaços e/ou instâncias de participação de adolescentes. A ação central desta iniciativa é a criação de pelo menos um Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) em cada município participante.

O núcleo é um grupo composto por pelo menos 20 adolescentes (10 meninas e 10 meninos) de 12 a 17 anos de idade, que se organizam em rede, discutem questões importantes para seu desenvolvimento, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública municipal.

