Casa da Cultura promove oficinas on-line e gratuitas na quarentena

Que tal aproveitar o tempo livre na quarentena para aprender? A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza uma série de oficinas on-line durante o mês de julho para fomentar a cultura e o conhecimento nesse período de isolamento social. As atividades são gratuitas e vão acontecer via WhatsApp ou Google Meet.

Abram as cortinas que a programação vai começar com a “Oficina de Fabricação de Malabares” nessa semana, de terça (7/7) a sexta (10/7), às 20h. O artista João Guilherme irá ensinar a confecção de claves, bolas, aros, prato chinês e swing poi – objetos utilizados na arte circense – com matéria-prima reciclada.

O exercício da criatividade não para por aí. Já imaginou produzir o seu próprio caderno? Na “Oficina de Ilustração e Criação de Caderno de Bolso”, a antropóloga Thayanne Tavares vai apresentar as técnicas de costura, recorte, colagem, ilustração e preparação de miolo que envolvem as etapas de produção de um caderno personalizado. As aulas serão entre os dias 14 e 17 de julho, também às 20h.

Os amantes da arte poderão aprender novas técnicas na “Oficina de Pinturas em Telhas”, ministrada pela Nany Porto, durante os dias 21 e 24 de julho, às 20h. As tradicionais telhas de cerâmica vão se tornar um objeto decorativo com a aplicação de pinturas, desenhos e colagem de objetos.

A artista visual Débora Alessandra vai mostrar na “Oficina de Gravuras com Isopor” uma técnica na qual é possível carimbar papéis e tecidos utilizando o isopor como suporte. Todo o processo de criação será ensinado, também às 20h, entre os dias 28 a 31 de julho.

Para completar a programação, a Casa da Cultura vai realizar nas quartas-feiras do mês um “Ciclo de Workshop de Audiovisual” com o fotógrafo e diretor de cinema Rodrigo José. Serão quatro encontros, das 20h às 21h, sobre o contexto histórico, técnico e criativo que envolve a fotografia digital básica.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem via WhatsApp ou Google Meet. Os interessados devem realizar a inscrição nos telefones (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã

A Casa da Cultura é um centro cultural mantido pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o objetivo de contribuir na democratização do acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região.

Serviço

Oficinas online e gratuitas na quarentena

Oficina de Fabricação de Malabares, com João Guilherme

De 7 a 10 de julho, às 20h, via WhatsApp

Oficina de Ilustração e Criação de Caderno de Bolso, com Thayanne Tavares

De 14 a 17 de julho, às 20h, via WhatsApp

Oficina de Pinturas em Telhas, com Nany Porto

De 21 a 24 de julho, às 20h, via WhatsApp

Oficina de Gravuras com Isopor, com Débora Alessandra

De 28 a 31 de julho, às 20h, via WhatsApp

Ciclo de Workshop de Audiovisual, com Rodrigo José

Dias 8, 15, 22 e 29 de julho, às 20h, via Google Meet

Informações e inscrições: (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451

