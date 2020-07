Casa da Cultura realiza contação de histórias em Libras on-line

O universo fantástico dos livros vai ganhar viajantes especiais durante a programação da Casa da Cultura de Canaã neste mês de julho. Na próxima quinta (30/7), o espaço preparou duas contações de histórias da literatura infanto-juvenil transmitidas on-line na Língua Brasileira de Sinais (Libras) – uma importante ferramenta de inclusão, diversão e imaginação.

Os pequenos vão poder embarcar na fábula “A Raposa e o Corvo”, do autor Esopo, e terão oportunidade de descobrir como as pessoas e os animais carregam seus filhos nas diversas partes do mundo com o livro “Quero Colo!”, dos autores Stela Barbieri e Fernando Vilela. As narrativas serão contadas de forma divertida e interativa por Sara Venceslau e Izabela Pantoja.

Devido as medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia da Covid-19, as contações das histórias serão disponibilizadas em formato de vídeo e enviadas pelo WhatsApp.

Sarau virtual

Na quinta-feira (30) também é dia do “Sarau Virtual” da Casa da Cultura, com a apresentação de animação 2D, via WhatsApp, da lenda do pássaro mágico Uirapuru. Com a narração de alunos da Casa, o espetáculo será enviado às 20h.

Os interessados em participar da programação da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás devem realizar a inscrição nos telefones (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã

A Casa da Cultura é um centro cultural mantido pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o objetivo de contribuir na democratização do acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região.

vale.com