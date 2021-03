Casal é executado a tiros dentro de casa

Um homem e uma mulher foram mortos no município de Lagoa Grande. Eles residiram por algum tempo em Lago da Pedra. O crime aconteceu na Rua Santos Dumont, no Bairro Waldir Filho, dentro da residência das vítimas nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira (4).

De acordo com o delegado Rodson, de Lagoa Grande, existem fortes indícios de que o casal fosse envolvido com o tráfico de drogas em Lago da Pedra. Os jovens teriam ido morar em Lagoa Grande possivelmente para fugirem de ameaças que estariam sofrendo por conta da guerra do tráfico.

A suspeita é de que os assassinos sejam da Lago da Pedra. A mulher era natural de Lagoa Grande, enquanto o homem nasceu no município de Arame. O crime, portanto, tem características de acerto de contas. A polícia não tem pistas dos assassinos.

