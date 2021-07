Casal é morto na fronteira do Paraguai e pistoleiros deixam bilhete: ‘Favor não roubar’

O casal que comemorava o aniversario de Anabel Centurion Mancuelo, 22 anos, durante a noite de (26) julho, foram surpreendidos em um bar na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, foram assassinados por pistoleiros que efetuaram 36 tiros no casal, segundo a polícia o alvo seria Mateo Martínez Armoa, de 21 anos, que morreu no local, sua namorada Anabel foi atingida por alguns disparos e foi levada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira.

junto ao corpo do rapaz próximo a sua cabeça foi deixado um bilhete escrito em espanhol “Por favor não roubar. Ass: Justiceiros da Fronteira”.

Segundo a polícia Mateo Martínez estava sendo investigado por possível participação em delitos, A polícia suspeita que facções criminosas estão envolvidas com o crime, por conta da natureza do bilhete.