CCO reforça segurança em Parauapebas

A fim de contribuir com os órgãos de segurança locais e ampliar sua atuação, o Centro de Controle e Operações (CCO) da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi) monitora o município por meio de um avançado sistema de videomonitoramento.

Com o serviço, o CCO identifica suspeitos de crimes, acidentes de trânsito, furto de veículos, assalto a mão armada, uso de entorpecentes, dentre outros.

Em alta resolução, as imagens auxiliam em investigações policiais, permitindo mais agilidade no atendimento das ocorrências. O coordenador do CCO, André Luís Pereira, pontua que apenas no mês de março deste ano foram realizados mais de 500 casos. “Os operadores monitoram a cidade durante 24h. Eles identificam o tipo de ocorrência e encaminham para os órgãos competentes, além de receber denúncias por parte da população”, destaca.

O sistema de monitoramento conta com câmeras instaladas em locais estratégicos, sendo 120 fixas e de tecnologia speed dome, que permite monitoramento panorâmico; e 10 de LRP (License Plate Recognition), com leitura avançada de placas de veículos que circulam pelo município. Para o gestor da Semsi, Denis Assunção, os investimentos realizados no CCO reforçam a segurança dos munícipes. “Estamos aumentando a nossa equipe para atender com mais celeridade nos nossos processos e auxiliar na elucidação de crimes e demais ocorrências”, comenta.

A população também pode ter acesso às imagens do CCO. Para solicitar, basta registrar Boletim de Ocorrência (BO) e Ofício na Polícia Civil.

Texto: Édila Nunes / Fotos: Felipes Borges

Assessoria de Comunicação/PMP