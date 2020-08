Ocorreu nesta segunda-feira (24), na Basílica Santuário de Nazaré, um dos momentos mais importantes da abertura do Círio, a celebração da missa do mandato, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Na ocasião, foi realizado o Rito da Bênção das Imagens que visitam os lares paraenses até véspera do segundo domingo de outubro, dia da grande festa do Círio de Nazaré.

Durante o dia, todas as missas realizadas ontem (24), foram dedicadas à bênção das imagens, para que os fiéis animadores dos encontros pudessem participar respeitando o número máximo de pessoas dentro da Igreja. Na celebração, das 18h, Dom Alberto destacou a importância dos organizadores das peregrinações, tendo um papel missionário. “Tantas pessoas que estão aqui e que nos acompanham pelos meios de comunicação serão apóstolos do Círio, serão missionários nessas peregrinações, que abrem muitas portas”, explicou, o Arcebispo de Belém.

Ao final da celebração, Dom Alberto, realizou a benção das imagens e o envio dos animadores das peregrinações a missão de Evangelizar, levar a mensagem da Boa Nova ajudando a descobrir a verdadeira fonte da vida, Jesus Ressuscitado dentre os mortos e vivo no meio de nós.