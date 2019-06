Centenas de usuários são beneficiados na ação “Sou + Saúde” no Tropical

Compartilhar no Facebook

Com a finalidade de levantar a demanda e fazer triagem de pacientes para cirurgias oftalmológicas como catarata e pterígio, foi realizada a ação “Sou + Saúde”, na Escola Municipal Nelson Mandela, bairro Tropical, no último sábado (15).

A ação foi organizada pela Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação (Dirca), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“A fila de pacientes que tínhamos desde o ano de 2016, conseguimos zerar. Sendo assim, o principal intuito dessa ação é buscar novos pacientes que precisam desse atendimento. Agendamos 90 cirurgias de catarata e 100 de pterígio”, informou a representante da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação (Dirca), Nhirly Samara Brito.

Ainda de acordo com a diretora, “até o final do ano pretendemos realizar 1.000 cirurgias oftalmológicas, no total”, destacou.

Para a usuária Lúcia Araújo, que veio na ação para participar da triagem de cirurgia de catarata, “foi uma excelente iniciativa do governo municipal ter disponibilizado esse tipo de serviço. Uma vez que só agora vai poder realizar sua cirurgia com segurança, e sem ficar anos aguardando”, declarou.

Serviços disponibilizados na “Ação Sou + Saúde no Tropical”

Além da triagem de pacientes para cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio, também foram realizados 16 Exames Preventivos do Câncer de Colo Uterino; 40 emissões de Cartão SUS; 47 consultas com clínico geral; 200 aplicações de doses de vacinas contra o H1N1; 356 testes rápidos de hepatites B e C; HIV e sífilis.

