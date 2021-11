Central de Libras proporciona inclusão para pessoas com deficiência auditiva

A central vai funcionar no prédio da Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência, na rua F

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas) e Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência (Comped), inaugurou nesta sexta-feira, 5, a Central de Libras de Parauapebas (CLP). O evento contou com a participação de representantes do governo municipal e da comunidade com deficiência auditiva da cidade.

“A Central de Libras vem com o intuito de garantir que as pessoas com deficiência possam ter um atendimento de qualidade. Ela faz parte da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e busca que o usuário tenha a compreensão de como procurar um atendimento de qualidade”, disse Vânia Monteiro, secretária de Assistência Social.

Será um serviço prestado para pessoas com deficiência auditiva com objetivo de capacitar a equipe de servidores do município, deixando o atendimento mais humanizado e uma comunicação acessível para todos, atendendo ao poder público de Parauapebas, nas áreas da saúde, justiça e direito do consumidor, com a excelência na interpretação e tradução da Libras.

“É um marco histórico no município, principalmente para a comunidade surda. A coordenadoria está proporcionando a acessibilidade na comunicação, uma ação de forma efetiva e integrada do governo municipal que está cumprindo com o seu papel”, afirmou Edivaldo Lima, coordenador da Comped.

Para a presidente da Sorri Parauapebas, Lurdes Câmara, a Central de Libras é uma realização de um sonho. “Há 25 anos a gente tem lutado pela inclusão social das pessoas com deficiência no município, sobretudo das pessoas surdas. A acessibilidade e a comunicação são necessidades desse nosso público”, destacou a Lurdes Câmara.

O evento contou com apresentações culturais dos alunos com deficiência auditiva da unidade Jonas Pereira de Melo, dança com cadeirantes, explicação sobre as atribuições da Central de Libras, teatro de palhaço surdo e poema do artista Paulo Poeta.

O vice-prefeito, João do Verdurão, destacou o ganho desse novo serviço para a sociedade. “O governo sempre preocupado com a melhoria de seu povo, de sua sociedade. Se você desenvolve a pessoa, você melhora a capacidade dela, inclusive para o mercado de trabalho, e ela vai melhorar a sua vida economicamente e financeiramente”, destacou João do Verdurão.

