Centro olímpico Tyson boxing, e sagrado campeão Paraense de Boxe representando Parauapebas

Centro olímpico Tyson boxing, Parauapebas e sagrado campeão, no campeonato paraense de boxe olímpico com a mineira Thais Sales que abriu as portas para o Pugilismo de nossa cidade, 3 longos meses de preparação técnica e física com o treinador Douglas Silva, a dupla trabalhou duro treinava 2 vezes por dia, com as parte físicas pela manhã e técnica a noite.

Na quarta-feira feira que seria a luta, foram classificados automaticamente para a final – dando chance assim de continuar a parte técnica, com um dos maiores treinadores do mundo Ulisses Pereira, treinador do popó 4 vezes campeão mundial, campeão mundial com Isaac Rodrigues, campeão com Victor Belfor, Wanderley Silva entre outros , Thais Sales, ainda treinou junto com Arroyo que vai luta em novembro no UFC.

No sábado diante de uma adversária já antiga e muito mais experiente, mostrou que entrou para ganhar, manteve bem a distância, utilizou, muito o jogo de perna e dificultou para sua já experiente adversária.

Vencendo assim por decisão Unânime os 3 Rounds.

E sagrando-se a primeira campeã paraense, parauapebense da história do boxe no Pará.

Junta com seu Treinador Douglas Silva, que ao lado de seus alunos vem levantando o esporte em Parauapebas.

Em outubro ela foi cotada para o seleto grupo de participação da seletiva da SELEÇÃO PARAENSE DE BOXE PARA DEFENDER NOSSO ESTADO NO CAMPEONATO BRASILEIRO. O centro olímpico Tyson boxing vem pra ficar.