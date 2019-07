Cerca de 1.500 famílias já foram cadastradas no Gira Renda

Começou dia 11 de julho, na escola municipal Nelson Mandela, no bairro Tropical, o cadastramento das famílias dos bairros Tropical, Ipiranga, Vale do Sol e Residencial Ypê no programa municipal Gira Renda. Hoje, 18, encerra o cadastramento das famílias que residem nos bairros dos Minérios, Vila Nova, Soldado Daniel e Polo Moveleiro. O atendimento ocorreu no Centro Comunitário do Bairro dos Minérios.

A coordenadora do Gira Renda, Suely Guilherme, avaliou o início dos cadastros. “Foi extremamente positivo. A gente vê que a comunidade compreendeu qual é o propósito verdadeiro do Gira Renda. Durante essas duas semanas tivemos um quantitativo de cerca de 1.500 famílias já cadastradas. Lembrando que o cadastro não garante a inserção no Gira Renda”, explicou.

Eva de Moraes garantiu o seu cadastro. Ela é moradora do Vila Nova, casada, mãe de três filhos e está desempregada. “A iniciativa foi boa. O atendimento foi ótimo. Elas não deixaram a gente com dúvida nenhuma, todos eles falaram tudinho certinho. Vai ser uma ajuda imensa, porque tem muitas famílias que precisam muito. Porque quando é de manhã, principalmente as crianças pedem uma bolacha, um leite e às vezes não tem. E com esse cartão, vai ajudar bastante”, disse.

Os cadastramentos precedem de uma reunião com a comunidade explicando os detalhes do funcionamento do programa. A partir de agosto será feito uma análise de dados, comparando as informações obtidas no cadastro do Gira Renda com os dados que constam nos cadastros nacionais, tais como Ministério do Desenvolvimento e do Trabalho.

Em agosto também será retomado os cadastramentos das famílias que continuará acontecendo de forma setorizada e atenderá todos os bairros do município. No mesmo mês, também iniciará as reuniões com os pequenos comerciantes. “Eles vão ter que comprar nos comércios locais, queremos que esses comércios servam também como um forte indutor do desenvolvimento na comunidade e criar todo esse relacionamento comunitário que vai ser uma coisa realmente transformadora para a nossa vida aqui”, destacou o prefeito, Darci Lermen.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP