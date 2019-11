Cerca de 700 atendimentos foram realizados por meio da Ação Mais Saúde

Avaliação cirúrgica oftalmológica, vacinação, teste rápido de HIV, sífilis e hepatites; exame de prevenção do câncer do colo do útero (PCCU); consultas (clínico geral) e atualização do Cartão SUS foram os serviços oferecidos para a comunidade do bairro Vila Rica, no último sábado, 16, na Ação Mais Saúde. Ao todo, cerca de 700 atendimentos foram realizados.

O senhor Antônio da Silva, 72 anos, foi um dos mais de 400 pacientes atendidos na avaliação oftalmológica. “Esse atendimento não foi dez, ele foi mil. Agradeço muito a esse povo pelo atendimento. Esse Parauapebas aqui é um lugarzinho de Deus. Vejo tanta coisa aqui, que nunca tinha visto, e eu ando em oito Estados. A Prefeitura está trabalhando e fazendo muitas coisas para o povo carente”, disse Sr Antônio.

A Ação foi proveitosa ainda para a família da moradora do Bairro dos Minérios, Marcia Ramos, que acompanhou seu irmão, Lucas Eduardo, 13 anos, e ainda aproveitou para fazer uma consulta com o clínico geral. “Acho muito importante fazer sempre, para melhorar a vida de muita gente que precisa”, afirmou. Marcia disse ainda que, enquanto seu pai aguardava a consulta com o oftalmo, sua irmã também era beneficiada com um dos serviços ofertados.

O principal objetivo da ação, que era captar novos pacientes que necessitam de cirurgias oftalmológicas, foi alcançado com sucesso. Os pacientes aptos para as cirurgias de pterígio saíram com as cirurgias agendadas e o atendimento começou na última segunda-feira, 18. Os demais saíram com encaminhamento para os exames pré-operatórios de catarata e o agendamento dessas cirurgias ocorre durante esta semana.

O secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, acompanhou e avaliou de forma positiva a ação. “Sem dúvidas, foi de grande benefício para a população e esse é o objetivo do governo: levar uma saúde mais itinerante e eficaz para nossa população.”

Ação Mais Saúde

Somente neste mês de novembro, a soma das cirurgias oftalmológicas de pterígio e catarata realizadas por meio das Ações Mais Saúde realizadas na Policlínica e no Vila Rica beneficiarão mais de mil pacientes que faziam parte de uma fila de espera. A Semsa já trabalha no planejamento das próximas ações que serão realizadas em outros bairros do município a partir de janeiro de 2020.

Texto: Luciana Queiroz/Rayssa Pajeú / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP