Cestas do Natal Solidário são entregues na zona rural de Canaã

Os moradores da zona rural de Canaã dos Carajás também já começaram a receber, nesta quinta-feira (19) as cestas básicas do Natal Solidário, iniciativa da prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que visa atender mais de 2 mil famílias carentes do município nesse fim de ano.

Nesta terça-feira, os beneficiados da zona urbana já receberam as cestas, em entregas realizadas no Ginásio Antônio Chorão, na Escola em Tempo Integral Ronilton Aridal, na Escola Carmelo Mendes e no Núcleo de Educação Infantil Irani Vieira.

Na zona rural, foram beneficiados os moradores da Vila dos Imigrantes, Assentamento Planalto Serra Dourada, Vila Feitosa, Vila Ouro Verde, Terra de Davi, Vila Serra Dourada, Acampamento Nova Conquista, Vila Bom Jesus, Vila Planalto e Agrovila Nova Jerusalém.

O prefeito Jeová Andrade afirmou que é um momento de “muita alegria” realizar o Natal Solidário. Segundo ele, o “principal objetivo da ação é garantir que as famílias mais carentes possam passar o natal com o básico em suas mesas”.

“Muitas famílias, quando chega o dia de Natal, não tem recurso para comprar o básico, e queremos garantir às famílias e os filhos um Natal mais feliz e com mais alegria, tendo a alimentação garantida”, completou.

Para o vice-prefeito Alexandre Pereira, o objetivo da administração não é criar um paternalismo político, mas demonstrar a sensibilidade com as famílias mais vulneráveis. “Queremos que nossa população passe um Natal mais tranquilo, com a comida na mesa, em casa”, destacou. O vice-prefeito ainda destacou que a prefeitura vem buscado a qualificação de todas as famílias carentes, para que em breve eles possam gerar renda em Canaã dos Carajás.

Já o secretário de Desenvolvimento Social, Ronaldo Araújo, lembrou que esse ano a prefeitura já realizou o Carnaval Solidário, e lançou o programa Leite é Vida, reforçando o atendimento às famílias vulneráveis.

“Essa cesta é reforçada e tem todos os itens das festividades natalinas. O governo fortaleceu e garantiu esse projeto e teremos sempre essa grande ação, com crivo e selecionando as famílias de baixa renda”, pontuou.

Eldon Sousa Araújo, um dos beneficiados, afirmou que o auxílio “ajuda bastante” para as festividades de fim de ano. “Todos nós agradecemos e eu só tenho agradecer. Vamos ter um natal mais gordo esse ano, graças a Deus”, comentou.

