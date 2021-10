Ciclo Saúde inicia entrega de equipamentos e mobiliários para a Atenção Básica de quatro municípios do Pará

Bom Jesus do Tocantins foi um dos municípios beneficiados com o programa Ciclo Saúde

Mais de 850 itens serão doados para 29 unidades básicas de saúde de municípios do sudeste do Pará

O total de 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Bom Jesus do Tocantins, Eldorado do Carajás, Marabá e Parauapebas acabam de receber mais de 850 itens, entre equipamentos hospitalares e de infraestrutura, para reforçar a atenção primária de saúde da população local. As entregas foram realizadas esta semana, dias 19 e 20 de outubro, e fazem parte do Ciclo Saúde, iniciativa da Fundação Vale em parceria com o CEDAPS e as Secretarias Municipais de Saúde. O objetivo do Programa é contribuir para o fortalecimento da atenção básica em municípios brasileiros, proporcionando melhorias na qualidade do atendimento às comunidades.

No Pará, a cidade de Bom Jesus recebeu equipamentos para melhoria das condições físicas de seis UBS. Já em Eldorado, sete unidades beneficiadas. Marabá e Parauapebas tiveram 8 UBS contempladas em cada uma. Os itens doados foram escolhidos pelas Secretarias Municipais de Saúde a partir de uma lista definida pelo programa, que segue as recomendações do Ministério da Saúde. Além de garantir as entregas, o programa atua no apoio à gestão municipal e na capacitação das equipes voltadas ao atendimento.

Entre os equipamentos e mobiliários estão distribuídos em quatro eixos: instrumentos de apoio aos profissionais de saúde para aprimoramento do diagnóstico e do atendimento à comunidade; mobiliários e equipamentos voltados a criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de ações educativas; mobiliários e equipamentos voltados a melhorar a qualidade do ambiente de trabalho; e equipamentos para informatização da UBS.

Para a diretora da Atenção Primária de Parauapebas, Seanne Rodrigues, a Atenção Básica é a porta de entrada para o atendimento ao cidadão e, por isso, um bom atendimento é capaz de trazer benefícios como a redução das filas nos hospitais. “A porta de entrada do SUS é pela atenção primária, pois é lá onde acontece os problemas focais na atenção, prevenção e promoção da saúde. O Ciclo Saúde traz capacitações, oficinas e equipamentos novos para 8 unidades básicas aqui de Parauapebas, com o objetivo de ajudar a fortalecer a saúde primária, evitando que pessoas adoeçam ou que tenham complicações que necessitem de cuidados hospitalares”, explica Seanne.

Qualificação dos profissionais

Outra frente de atuação do Ciclo Saúde é a Promoção e Educação em Saúde. A iniciativa envolve oficinas formativas para a gestão de profissionais da Atenção Básica. Na primeira etapa do programa, 444 profissionais participaram das 25 Oficinas Básicas realizadas nos quatro municípios contemplados. Os encontros trabalharam conteúdos como conceitos de saúde e doença, Determinantes Sociais da Saúde, tecnologias e práticas para educação em saúde, promoção da saúde na pandemia da Covid-19, entre outros.

Ao todo, foram 150 horas de formação on-line, além dos conteúdos oferecidos em ambiente virtual de aprendizagem. A participação nessas oficinas gerou a criação de 36 planos de promoção e educação da saúde pelas equipes da Atenção Básica, que serão implementados nos próximos meses.

Em uma segunda etapa, os profissionais participarão de Oficinas Temáticas sobre a Primeira Infância e sobre as linhas de cuidados escolhidas para serem trabalhadas em seus planos de promoção e educação em saúde.

Sobre o Ciclo Saúde

Criado em 2014, o Ciclo Saúde é um programa de cooperação técnica para fortalecimento da Atenção Básica em municípios brasileiros e tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde por meio de um processo integrado com oficinas formativas, apoio à gestão e doação de mobiliários e equipamentos para melhoria das condições de saúde. O Ciclo Saúde é uma iniciativa da Fundação Vale em parceria com a Vale, o Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS, e o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá.

