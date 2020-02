Cidadania lança Padre Hudson Rodrigues pré-candidato a prefeito de Parauapebas

Para surpresa de uns e espanto de outros na ultima terça feira a população de Parauapebas foi pega de surpresa com o lançamento da pré-candidatura de padre Hudson Rodrigues da (igreja católica) a prefeito de Parauapebas

No xadrez político parauapebense um padre poderá embaralhar o jogo na sucessão municipal de 2020. Padre Hudson Rodrigues, que é natural de Conceição do Araguaia-PA, mudou-se para Parauapebas aos sete anos de idade e foi ordenado padre há 14 anos, em Curionópolis, mas logo veio para Parauapebas assumir uma paróquia.

Padre Hudson confirmou a sua indicação na ultima terça feira 18/2 para encabeçar a chapa majoritária do Cidadania à sucessão municipal, com um histórico de serviços prestado a comunidade a frente da igreja católica muito bem avaliado, além, evidentemente, do belíssimo trabalho que realiza, na área social, a frente da fazenda da esperança tem um perfil ideal para disputa da sucessão municipal.

A pouco menos de cinco meses para o início efetivo das definições partidárias visando a sucessão municipal – o calendário eleitoral determina que as convenções das legendas ocorram entre 20 de julho e 5 de agosto de 2020 – nomes surgem como possíveis pleiteantes à disputa pela Prefeitura.

Afinado com os novos tempos da política, Hudson teria revelado a pessoas próximas que ainda não estaria motivado a assumir o papel de protagonista para disputa da sucessão municipal, por motivos familiares e seu trabalho a frente da igreja católica embora insista que já teria sido convencido que tem o perfil que a população, sinaliza vai exigir dos candidatos.

Como seguramente apenas o debate ideológico, a disputa terá forças suficiente para empolgar o eleitorado, o espaço vai estar aberto e vai chamar mais a atenção das pessoas quem tiver um discurso pautado na proposição de ações que visem o aproveitamento sustentável das riquezas naturais e potencialidades do município para promover e impulsionar o desenvolvimento econômico e social. E é nesse cenário que padre Huson aparece com chances reais de disputar e vencer as eleições municipais do próximo mês de outubro.

Da Redação