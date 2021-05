Cliente comtemplada com motocicleta é atropelada ao sair de concessionária

Vendedor da loja filmou a saída da cliente com a moto nova e o momento em que o carro a atingiu. Mulher ficou ferida e foi encaminhada para um hospital de Goiânia

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que uma mulher que havia acabado de ser contemplada em um consórcio, é atropelada no momento em que sai com o veículo da concessionária.

O caso aconteceu na última quarta-feira(26) no município de Formisa, no Distrito Federal. No vídeo gravado pelo vendedor da loja mostra quando a mulher é atingida por um carro. Veja:

Em seguida, o funcionário sai correndo da concessionária e vai até a cliente. A mulher ficou muito ferida e teve que ser levada para um hospital. Até o momento o autor do crime não foi identificado.

O vendedor, que não quis se identificar, conta que é de costume filmar os clientes sendo contemplados, mas não esperava por essa cena. O vendedor acionou a Polícia Militar, mas de acordo com a Central de Flagrantes de Formosa, o caso não foi registrado na delegacia.

Fonte:Portaltailandia.com