Clientes reclamam do mau atendimento em Parauapebas

Que um bom atendimento ao cliente é algo essencial, isso já sabemos, e quantas vezes você já deixou de comprar algo em algum lugar por não ter recebido um bom atendimento

Em Parauapebas algumas empresas se destacam por não oferecer um bom atendimento ao cliente, é comum a população reclamar desse despreparo por parte de alguns lojistas.

Laura Santos Pereira, 23 anos, moradora do Bairro da Paz, relata que foi a uma loja e que alguns produtos estavam na promoção, ela escolheu os produtos que queria, porem na hora em que foi passar no caixa, o produto estava com o valor diferente do que estava sendo anunciado, então Laura Pereira pediu para chamar o gerente, depois de muito tempo ele resolveu atende-la. Para a surpresa da cliente ele foi muito arrogante, passou direto e disse para a funcionaria que atendia no caixa, se ela quiser levar o preço é esse!

Logo após simplesmente deu as costas para ela, então a moça pegou o celular e começou a gravar e falar do péssimo atendimento que estava recebendo. Só assim o gerente retornou e deu atenção a Laura e veio querer tomar o celular da mão da moça, o namorado que estava com ela disse: nem pense em tocar nela, pois o gerente queria apagar o vídeo que a moça fez.

No dia seguinte Laura Santos procurou o PROCON de Parauapebas para reivindicar seus direitos de consumidora. Após contar o que havia acontecido com ela. No dia seguinte a mesma retornou à loja acompanhada com um representante do PROCON onde ouve uma vistoria na loja, Laura abriu um processo contra a loja e esta aguardando o resultado.

Sebastiana dos Santos Silva, 54 anos, moradora do bairro Altamira, relatou a nossa equipe que em algumas lojas onde passou o atendimento deixou muito a desejar e foi tratada com muita frieza e indiferença, como se ela não tivesse dinheiro para comprar os produtos escolhidos por ela no estabelecimento, Sebastiana ainda afirma que, se ela entrou ou entra em algum lugar ela tem dinheiro para gastar ou ela nem entra.

Conversamos com uma empresaria e estudante de psicologia aqui de Parauapebas Jheise Miranda, que tem uma brilhante gestão em seu estabelecimento. Algumas das dicas e sugestões que podem ajudar os demais empresários de Parauapebas.

Jheise Miranda, ressalta a importância de os funcionários passarem por um treinamento antes de começar os trabalhos dentro das empresas, e afirma que o SEBRAE possui ótimos cursos e pode estar ajudando bastante na qualidade e qualificação das empresas e funcionários.

Lembrando ainda que o SEBRAE possui diversos cursos gratuitos e na modalidade online, que você pode estar fazendo do conforto da sua casa.

por: Géssica Portácio