Com inauguração de novas creches, Canaã passará a atender crianças de dois e três anos

A educação infantil em Canaã dos Carajás viverá um novo momento a partir do ano que vem, com a entrega de duas novas creches, que vão atender o maternal (crianças de dois e três anos). As unidades, que começaram a ser construídas em convênio com o governo federal, estão sendo finalizadas. Uma delas, a do bairro Novo Horizonte, totalmente com recursos próprios, dentro do pacote de obras do Pacto por Canaã.

O prefeito em exercício, Alexandre Pereira, visitou as obras de conclusão das creches, e destacou que o município tem a educação como prioridade. “É uma obra importante e que tem um valor significativo, por atender as crianças em idade pré-escolar. Nós estamos avançando cada vez mais na educação, no aprimoramento e também na infraestrutura das unidades”, disse. “A educação deve ser um pilar de todos os governos e nós optamos por esse caminho, de priorizar a educação, a saúde e a infraestrutura”, completou.

Solicitação de vagas

Já está aberto o período para solicitação de vagas na educação infantil em creches para o próximo ano. Os pais ou responsáveis devem procurar a Unidade de Educação Infantil mais próxima, no horário de funcionamento delas. No próximo ano, serão atendidas crianças de um ano a três anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2020. O atendimento nas creches será priorizado para pessoas que atendam critérios sociais e econômicos.

ascom.canaa