Com o tema “Carnaval da Nossa Gente” Parauapebas terá início dia 03 de fevereiro

“Carnaval da nossa gente” foi o tema escolhido para o carnaval 2018 de Parauapebas, durante coletiva realizada na tarde de terça-feira, 23, foi apresentado a programação oficial deste ano, que contará com artistas locais e nacionais e será realizado na Praça de Eventos.

Estiveram presentes o prefeito Darci Lermen; o Secretário de Cultura, Wandenilson Costa (Popo); o Secretario de Segurança Institucional, Wanterlor Bandeira; o presidente da Liabespr (Liga das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Parauapebas e Região), Luís Bezerra; o capitão da Policia Militar Éder de Jesus; Secretária de Saúde, Terezinha de Jesus, Deibson Rodrigues, da Guarda Municipal; Marcos Oliveira do Departamento de Trânsito e Transporte de Parauapebas (DMTT) e demais autoridades municipais.

“Quero agradecer ao Darci a disponibilidade que o governo teve com a liga. Nós desde o ano passado trabalhamos sempre mantendo uma conversa muito boa com o governo municipal e conseguimos chegar a uma programação que Parauapebas pudesse ser contemplado com um bom carnaval”. Disse Luís Bezerra, presidente da Liabespr.

No ato foi frisada a importância da segurança e da conscientização de todos no carnaval 2018, para que os brincantes tenham uma festa divertida e segura. Este a novidade principal será o arrastão, com saída do Mercado Municipal do Rio Verde até a Praça de Eventos, durante o trajeto foliões poderão se divertir com bandas locais e Dj.

Durante a coletiva o prefeito Darci Lermem, falou da importância de realizar um carnaval para todos com diversão e segurança. “O mais importante desse carnaval para eu Darci não são as bandas que vem de fora, o mais importante são os brincantes, escolas de samba, blocos e as nossas cantoras os outros são apenas um elemento a mais. Essa programação foi feita para você brincar, eu não vou dizer para não beber, mas, não ao ponto de estragar a felicidade sua e dos outros”. Denotou o prefeito.

A festa carnavalesca da cidade terá início dia 03 de Fevereiro com o primeiro grito de carnaval de Parauapebas no Lago Nova Carajás, ás 15h, a programação segue até dia 14 com apuração do Carnaval no CDC.

Confira a programação para o Carnaval 2018

Dia 03/02 Sábado – Primeiro Grito de Carnaval de Parauapebas

Local: Lago Nova Carajás

Horário: 15h

Atração Local: Star Dance

Infraestrutura: Trio elétrico

Dia 09/02 sexta-feira – Abertura Oficial do Carnaval

Escolha da Musa e Rainha do Carnaval de Parauapebas 2018

Entrega da chave da Cidade ao Rei Momo

Local: Centro de Desenvolvimento Cultural

Horário: 19h

Atração: Show com banda Local

Dia 10/02 sábado

– Torneio folia

Local: Espaço da bola da Portal

Horário: 9h

– Arrastão de Segmentos culturais, blocos oficiais e independente

Local: Mercado municipal

Horario: 14h

– Noite : Show local e nacional

Local: Praça de eventos de Parauapebas

Horario: 19h

Atrações locais: Malicia do Pará e Cléo Andrade

Atração nacional: Banda Luxuria

Dia 11/02 domingo

– Tarde : Matiné

Local: Centro de Desenvolvimento Cultural

Horário: 16h

Atração: Dj Saimon e Vamberto e banda

– Noite: Desfile das escolas de sambas de Parauapebas

Atração local: Lucas e Kauã e Pedro Coutinho

Atração nacional: Araketu

Horário: 19hs

Dia 12/02 segunda-feira

– Noite: Desfile dos blocos independente de Parauapebas

Atração local: Digo Braga, Vitor Ferraz

Atração nacional: Banda Tadin de noiz, Silvania e Paulina

Horário: 19hs

Dia 13/02 terça-feira

– Noite: Desfile dos blocos oficiais de Parauapebas

Atração local: Fernando BG, Léo Bruno e apresentação da passista Poliana Veiga

Atração nacional: As divas Munik e Mariane

Horário: 19hs

Dia 14/02 quarta -feira

– Tarde: Apuração do Carnaval de Parauapebas

Horário: 19hs

Local: Centro de Desenvolvimento Cultural

(Samara Guimarães)