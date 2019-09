Com o tema “Falar é a melhor solução”, Prefeitura abraça campanha do “Setembro Amarelo”

Compartilhar no Facebook

Nesta terça e quarta-feira, 10 e 11, no auditório da Prefeitura de Parauapebas, ocorreu a segunda Formação de Multiplicadores de Prevenção ao Suicídio para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município e demais interessados. A primeira foi realizada em 2018, no Plenarinho da Câmara. O governo municipal abraça a campanha “Setembro Amarelo” e segue realizando ações que tratam sobre o tema.

Na terça, 10, durante a formação, psicólogos trataram sobre diversos assuntos. O coordenador da equipe multiprofissional do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), Allan Miranda, falou sobre “O que é suicídio”; Danielle Miranda sobre “Conceitos e fatores de risco e proteção”; já Monick Veloso abordou o assunto “Prevenção ao Suicídio” e o supervisor da RAPS, Wagner Caldeira, explanou sobre “O Manejo do Paciente Suicida”.

O encerramento da parte teórica da Formação foi com a Construção da Árvore de Valorização da Vida, na entrada do prédio da administração municipal, onde foram colocadas, nas palmeiras e vasos com plantas, mensagens de motivação feitas pelos multiplicadores.

“É muito importante participar dessas formações, porque a gente pode levar o que aprendeu pra outras pessoas. Essa formação está sendo muito importante e fundamental pra isso, está agregando mais conhecimento pra ajudar quem precisa. Esse é um assunto que deve ser abordado. Tá sendo bem importante ela fazer essa formação”, disse o estudante e membro do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) em Parauapebas, Marcos Carvalho, 18.

“Espero que essa iniciativa produza reflexos na nossa sociedade e permita que a gente aprimore nossos mecanismos de prevenção, de alerta, de controle desse problema que é tão frustrante pra nós, como sociedade. Vocês conseguiram despertar o tema na sociedade, trouxeram um bom número de pessoas e isso já é uma demonstração da relevância e do sucesso da iniciativa”, pontuou o secretário adjunto da Secretaria de Saúde (Semsa), Paulo Vilarinhos.

Na segunda-feira, 9, no Plenarinho da Câmara Municipal, ocorreu um seminário para profissionais da comunicação com o tema “Prevenção do Suicídio: Um Manual para Profissionais da Mídia. Jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, influencer digital e amantes da comunicação receberam instruções e trocaram experiências sobre o impacto da cobertura midiática sobre o suicídio.

O tema já é abordado pela gestão desde 2017. Além de formação específica para lideranças religiosas e diversas ações territorializadas em Unidades Básicas de Saúde e CAPS. O projeto Cara a Cara com a Juventude, da Coordenadoria Municipal da Juventude (CMJ), também realiza palestras que abordam o tema nas escolas da rede municipal de ensino.

“Falar é a melhor solução”

Valorize a vida. Se precisar, ligue 188. O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Acesse para mais informações e/ou para contato também por e-mail e chat https://www.cvv.org.br/.

Programação

Serviço: Ações em alusão ao “Setembro Amarelo”

Data: 27/09 (sexta-feira)

Horário: 16h às 18h

Local: Rodovia PA – 275

Serviço: Entrega de certificados da Formação de Multiplicadores de Prevenção ao Suicídio

Data: 30/09 (segunda-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Parauapebas

Texto: Rayssa Pajeú / Fotos: Adriela Raila/Murilo Alves

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP