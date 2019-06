Comissão Pró Projeto Serra Leste é recebida por secretário da Semas

A Comissão Pró-Serra Leste, liderada pelo prefeito Adonei Aguiar, participou de mais uma reunião a favor da liberação da licença ambiental do projeto de mineração de Curionópolis, realizada nesta quinta-feira (13), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em Belém.

Os representantes da sociedade civil de Curionópolis, o presidente da Câmara de Vereadores Nonato Maranhense e os parlamentares Eliel Faustino, Toni Cunha e Alex Santiago, foram recebidos pelo o Secretário Adjunto de Meio Ambiente Rodolpho Zahluth Bastos e sua equipe técnica. Durante a reunião, foram apresentadas as demandas do município em relação à continuidade das atividades da mineração.

Na reunião, o secretário confirmou a entrega da documentação pela mineradora Vale e informou que o processo está sob análise devido a particularidades ambientais das áreas que serão impactadas.

No Relatório de Impacto sob Meio Ambiente (Rima), a mineradora apontou algumas cavernas catalogadas na região foram consideradas de máxima relevância. Por esse motivo, a equipe técnica da Semas precisa avaliar todos os efeitos da mineração nessas áreas e proceder com medidas que conciliem a exploração do minério de ferro e a conservação dessas cavidades de acordo com a legislação de proteção à cavernas em vigor.

Durante a conversa, o secretário também enfatizou que o prazo de análise e resposta a curto prazo para a liberação da licença será dado até setembro.

“As reuniões realizadas com a Semas e com os parlamentares da Alepa foram eventos importantes para estabelecer uma comunicação com o governo e fornecer uma resposta efetiva à população de Curionópolis que anseia por mais oportunidades de emprego e renda”, expressou o prefeito Adonei Aguiar.

Prefeitura Municipal de Curionópolis