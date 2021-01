COMUNICADO: Alunos de Parauapebas voltam às aulas dia 1º de fevereiro

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), comunica aos alunos, pais de alunos e à comunidade em geral que as aulas do ensino público municipal terão início no dia 1º de fevereiro.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a realização das aulas permanecerá no regime não presencial. A Secretaria de Educação disponibilizará todo o material necessário às escolas, para que os alunos sem acesso à internet em casa possam acompanhar as atividades na própria residência.

A Prefeitura de Parauapebas reitera à comunidade escolar pleno compromisso com a educação de qualidade e não medirá esforços para garantir o processo de ensino-aprendizado sem prejuízos aos estudantes.