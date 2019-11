COMUNICADO – Mudança no trânsito, nos próximos dias

A população de Parauapebas será beneficiada com mais um investimento em mobilidade urbana, segurança no trânsito e bem-estar. Esta grande obra será realizada na rotatória da PA-275 com a Avenida dos Ipês. A estrutura será modificada para receber ciclovia e pista de caminhada. Por este motivo, o trânsito será desviado no local, nos próximos dias.

O motorista que trafega no sentido entrada da cidade ao centro, deve acessar a avenida Buritis, no Cidade Jardim. E para retornar à PA- 275, poderá seguir pela avenida G ou avenida A, do mesmo bairro. Já os moradores do Apoena e Amazonas devem acessar o centro da cidade pela PA- 160.

Aos que trafegam sentido centro saída da cidade, o tráfego de veículos estará liberado pela PA-275. As obras mudam a rotina dos condutores, mas em breve, vão refletir em melhor trafegabilidade, segurança e qualidade de vida da população.

Texto: Anne Costa / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP