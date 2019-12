Comunidade ganha serviços no encerramento do aniversário de Serra Pelada

Durante a última semana Serra Pelada vivenciou uma vasta programação de aniversário, promovida pela Prefeitura de Curionópolis, em comemoração aos 40 anos de história do distrito. Nesta sexta-feira, 13, o grande evento culminou na realização de uma Ação Cidadania, em parceria com a empresa Vale, e o lançamento do programa “ Serra Pelada Mais Saudável” e assinatura de ordem de serviço.

Na manhã, a comunidade foi beneficiada com serviços de saúde e assistenciais, como consultas médicas e odontológicas com distribuição de kit’s de higiene bucal, realização de testes rápidos de sífilis e hepatites, aferição de pressão, glicemia e distribuição de medicamentos. A população também aproveitou para realizar o CAD Único, acessar os serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), atendimento jurídico e psicológico. Uma sala de recreação foi montada para entreter as crianças enquanto os pais eram atendidos.

De tarde, um grande número de mulheres participaram do lançamento do programa “ Serra Pelada Mais Saudável”, realizado no Ginásio Poliesportivo de Serra Pelada. As participantes foram contempladas com kit’s composto por camisa e toalha, além de uma aula de Zumba.

A primeira Dama Verônica Rabelo, que esteve presente durante todo evento, explicou o objetivo do programa e incentivou o comprometimento com o programa. “Esse projeto foi pensado com carinho para todas as mulheres do município e é um verdadeiro incentivo ao auto-cuidado, empoderamento feminino com foco na prevenção de doenças a partir da adoção de hábitos mais saudáveis. Além das aulas de zumba, como prática de exercícios físicos, elas receberão acompanhamento com nutricionista, fisioterapeuta, clínico geral e educador físico”, explicou.

Ao prestigiar o evento, o prefeito Adonei Aguiar aproveitou a cerimônia para assinar a Ordem de Serviço da total reforma do Ginásio Poliesportivo de Serra Pelada, o que inclui as dependências internas da quadra do ginásio, quadra sintética de voleibol, quadra de society e academia ao ar livre. As obras iniciam em breve.