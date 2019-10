Comunidade será beneficiada com termos de cooperação firmados entre a Prefeitura e entidades

Produtores rurais, comunidade indígena e carcerária serão beneficiados com termos de cooperação entre entidades e secretarias estaduais. Foi com este objetivo que representantes da prefeitura de Parauapebas estiveram em Belém nesta semana. Uma das reuniões aconteceu com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, que ampliará suas atividades de formação profissional para seu público-alvo, os produtores rurais.

Já a comunidade indígena terá melhorias no atendimento de saúde nas aldeias localizadas no município, um serviço que é realizado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena vinculado ao Ministério da Saúde. O governo municipal também reafirmou o interesse em assinar Acordo de Cooperação Técnica e Operacional com a Superintendência do Sistema Penitenciário – SUSIPE com objetivo de ofertar de qualificação profissionalizante, desenvolvimento de atividades produtivas de geração de renda para esta comunidade, assim como posterior inserção no mercado de trabalho.

O chefe de gabinete da prefeitura, José Alves de Lima, que representou o prefeito Darci Lermen nestes diálogos, afirmou: “estamos fazendo o melhor possível para que estes acordos sejam assinados. Entendemos a importância do atendimento de todos os setores da sociedade com políticas públicas de trabalho, emprego e renda”, reforça.