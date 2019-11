Contas de água podem ser quitadas com descontos e parcelamentos

O consumidor que está inadimplente com o Serviço Autônomo de Água e esgoto de Parauapebas (Saaep) pode regularizar a situação financeira, sem comprometer o rendimento, por meio do Programa Recuperação de Créditos (Prorec) que oferece formas facilitadas de pagamentos.

Os descontos variam de 20% a 80% e o parcelamento vai até 60 vezes. Caso o contribuinte inadimplente opte por realizar o pagamento à vista dos créditos vencidos, poderão ser concedidos descontos de 100% nos juros e 50% na penalidade pecuniária.

O programa possibilita o pagamento de créditos, inscritos ou não em dívida ativa, relativos ao não pagamento de taxas, tarifas, contribuições e preços

públicos pertencentes ao Saaep, que tenham ocorrido até 31 de dezembro de

2018.

“Temos um alto índice de inadimplência e a recuperação de créditos é uma forma de incentivar o consumidor regularizar a situação financeira e contribuir com investimentos para ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água na cidade”, destaca Sérgio Balduíno, gestor do Saaep.

A campanha segue até 31 de dezembro. O Saaep fica localizado na rua Rio Dourado, bairro Beira Rio. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira das 8h às 14h. – telefones: 3346 – 7261 / 7262.

Investimentos

O Saaep tem adotado uma série de medidas para aumentar o investimento e garantir melhorias no fornecimento de água, como: cadastramento de unidades consumidoras, diminuição de ligações clandestinas e sistematização de informações.

Essas iniciativas aliadas às ações visam aumentar a arrecadação e proporcionar novos investimentos, já que diminuir a inadimplência ainda é um grande desafio. O percentual de inadimplentes em 2017 foi de 53%, em 2018 de 51% e em 2019 já chega a 52%.

Texto: Anne Costa / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP