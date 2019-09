Convênio com governo do Estado e Vale vai fortalecer segurança pública em Canaã e região

O prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Andrade, juntamente com outros prefeitos da região, assinou nesta terça-feira (17), em Belém, um convênio com o governo do Estado e a mineradora Vale, com o objetivo de fortalecer as ações de segurança pública na região. O investimento para este convênio será de R$ 3,1 milhões. A parceria terá duração de um ano e seis meses, podendo ser renovado por igual período. A solenidade foi realizada no Palácio dos Despachos, com a presença de autoridades do Estado, da Mineradora e também do ex-secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame.

Segundo o termo de cooperação, o investimento será utilizado para fortalecer as ações das polícias Civil e Militar nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Eldorado dos Carajás, cidades estas contempladas pelas operações da mineradora.

O prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Andrade, comemorou a parceria. “A segurança é uma preocupação de toda a sociedade, e uma união de esforços é fundamental para que possamos enfrentar esse problema e trazer tranquilidade às nossas famílias”, disse.

O governador Hélder Barbalho afirmou que o Estado tem “buscado dialogar com a iniciativa privada” par auxiliar nessas demandas. “A Companhia Vale aceitou a convocação por parte do Governo, e atuará além da atividade da mineração no Estado, alcançando lugares diferentes do território onde atua”, ressaltou.

De acordo com o diretor de relações institucionais da Vale, Luiz Osório, a integração na iniciativa junto ao governo vai de encontro com o princípio adotado pela Vale. “Queremos de fato nos engajar. A Vale está decidida a ser um catalisador de fortalecimento da segurança pública nas cidades que crescem junto às nossas ações”.

