Corpo de bebê é encontrado mutilado em Igarapé-Miri

O corpo de um bebê foi encontrado mutilado em Igarapé-Miri, nordeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (1º). Moradores do bairro Cidade Nova viram o corpo jogado no chão e avisaram as as Polícias Civil e Militar.

O corpo estava com perna e braço mutilados, além de um ferida perfurante próxima ao peito. De acordo com a Polícia, não há testemunhas. Uma equipe da PC tenta localizar câmeras de segurança que ajudem na investigações.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo que será levado para exame de necrópsia.

