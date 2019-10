Corpo é encontrado boiando em igarapé

Nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, 02, foi encontrado o corpo de um homem boiando nas aguas do Igarapé Sebosinho, próximo ao antigo bambuzal as margens a PA-275.

Após a policia receber a informação que havia um corpo boiando nas aguas do igarapé rapidamente foi acionada a VTR que realizava rondas nas proximidades para averigua a veracidade da informação, chegando ao local de fato constatada e logo acionaram a Policia Civil juntamente com o (IML) Instituto Médico Legal.

Durante a remoção do cadáver deu-se de perceber varias perfurações no corpo, feitas possivelmente de arma branca, e a morte do mesmo pode ter sido causada por divida ao tráfico, segundo informações.

O corpo foi removido e encaminhado ao Centro de Pericias Renato Chagas.

Policiais apresentaram na 20ª Seccional de Policia Civil de Parauapebas ainda durante a manhã o nacional Ronaldo Oliveira Melo, conhecido como “Dimenor”, ele é acusado de participação na morte de Marabá, uma vez que o mesmo devia a ele uma quantia no valor de R$ 10,00.

Ronaldo Melo em primeiro momento nega a sua participação no crime, mais segue detido para melhor averiguação da Policia, e o caso continua sendo investigado pela Divisão de Homicídios.

Edvan Lopes