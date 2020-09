Criança de 5 anos é morta com facada no pescoço

O menino estava desaparecido desde às 16h de ontem (13)

Um menino de cinco anos, que estava desaparecido no município de Colônia do Gurgueia (PI), localizado a 512 km de Teresina, foi encontrado morto com um golpe de faca no pescoço à meia-noite desta segunda-feira (14). O corpo de Ronysandro foi localizado por populares e policiais em uma mata, próximo a uma pista de MotoCross, no bairro Sol Nascente.

A criança havia sumido no domingo (13), por volta das 16h, enquanto brincava com amigos em campinho de futebol. O pai do menino acompanhava a brincadeira, entretanto, saiu para socorrer vítimas de um acidente que aconteceu próximo ao local em que estava.

Segundo amigos da família, no momento em que o pai do garoto se afastou um homem raptou a criança e a levou para o matagal. A Polícia Militar que atua no município informou que está investigando o caso.

Atualização

De acordo com populares, o crime foi premeditado. Enquanto os vizinhos e policiais procuravam o menino, a família da vítima começou a receber ligações de uma mulher desconhecida que afirmava ter visto o garoto em lugares distintos, o que atrapalhou nas buscas. “Foi como se fosse tudo planejado, ela ficava ligando como se tivesse despistando”, disse um homem que preferiu não se identificar.

O tenente Cláudio Manoel, Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Colônia do Gurgueia, informou que as buscas da PM iniciaram às 22h. “Fomos para o local perto do campo de futebol e, com os moradores, encontramos o menino morto com perfuração no pescoço. Isso aconteceu por volta da meia-noite”, disse o tenente.

O corpo de Ronysandro ainda está no local do crime. Os policiais militares fizeram o isolamento do espaço, à espera das equipes da Polícia Civil, que vão realizar a perícia criminal. O Batalhão de Polícia Militar informou que dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no assassinato. Os supeitos serão encaminhados para a Delegacia de Canto do Buriti, para prestar depoimento à Polícia Civil.

Fonte: www.meionorte.com