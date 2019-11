João Vitor Pereira da Silva, 09 anos, desapareceu no dia 14/11/2019 as 10h45, ao sair da Escola Municipal Milton Martins localizada na Rua Nova Carajás Bairro Nova Carajás, no município de Parauapebas.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de João Vitor, pode entrar em contato com o Disque Denúncia Sudeste do Pará através dos canais de atendimento:

Telefone (94) 3312-3350⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

WhatsApp (94) 98198-3350⠀

ascom.disquedenuncia