Criança passa por cirurgia às pressas, após ser agredida pela mãe

Uma criança de apenas dois anos, precisou passar por uma cirurgia de laparotomia exploratória para retirada do baço, após ser espancada pela mãe em Presidente Dutra, interior do Maranhão.

A mãe de 28 anos, identificada como Ironilde de Sousa Barbosa, foi presa no hospital após dar entrada com a criança que havia sido espancada. O conselho Tutelar foi acionado pela equipe de assistência social que levou o caso até a polícia.

De acordo com a delegada que acompanha o caso, a criança havia falado para a equipe médica que foi a mãe que havia agredido. Ela estava com diversos hematomas do tórax, costela, no rosto e na cabeça, além também de ter sinais de pancadas nas costas e cabelo arrancado, devido a gravidade das agressões sofridas, a criança teve que passar por uma cirurgia.

Ironilde foi levada até a Delegacia Especial da mulher, na 13ª Delegacia Reginal de Polícia Civil de Presidente Dutra. Ela alega que as lesões foram provocadas por uma queda, mas a delegada afirma que as lesões são incompatíveis com uma queda. Ela foi levada para à Unidade Prisional de Presidente Dutra, onde ficará à disposição da Justiça.

