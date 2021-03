Criminosos invadem casa e executam jovem de 21 anos a tiros

Um jovem identificado como Manoel Vitor dos Santos Reduzino, de 21 anos, foi morto com diversos disparos de arma de fogo na noite deste sábado (13), em uma residência da Rua 5 do Loteamento Boa Vista, em Timon, Maranhão. Este foi o segundo homicídio ocorrido na cidade em menos de 6 horas.

De acordo com informações colhidas no local, um grupo de criminosos invadiu a residência da vítima e a executaram a tiros. Os autores, sendo 4 homens estavam fortemente armados. Eles derrubaram o portão, arrombaram a porta e mataram a vítima no quarto em que se encontrava, com diversos disparos de arma de fogo tipo pistola. A Delegacia Regional de Homicídios de Timon informou que o corpo foi encontrado ao lado uma bíblia sagrada, com vários estojos ao lado. Após o homicídio, os suspeitos fugiram em destino ignorado.

Policiais Militares do 13° BPM de Timon, com apoio da Força Tática, atenderam a ocorrência e realizaram o isolamento da área para os primeiros trabalhos da Perícia Criminal. O caso será investigado.

Ainda segundo a DRH, a vítima possuía antecedentes criminais por roubo e violência doméstica. Quando preso no ano de 2018 se autodenominou pertencer a uma facção criminosa e por esse motivo foi transferido imediatamente para São Luís-MA , onde cumpriu pena.

Primeiro caso

O Primeiro homicídio deste sábado (13) em Timon ocorreu na Rua 2, Conjunto Palestina. Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi também morto a tiros. De acordo com informações repassadas ao Meionorte.com pela Capitã Tyciane Ibiapina, do 11° Batalhão de Polícia Militar, populares relataram que a vítima se recusou a entregar seu aparelho celular em uma tentativa de assalto e acabou sendo morta a tiros.

Uma segunda pessoa também foi alvejada, mas foi socorrida por populares. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência, mas o homem já estava sem vida.

“A Polícia Militar foi acionada através do SAMU, que ele havia sido acionado anteriormente para atender uma ocorrência de uma pessoa alvejada. A Guarnição se deslocou ao local, onde populares informaram que essa pessoa que veio à óbito foi assaltada e se recusou a dar o celular, momento em que foi alvejada. Uma outra pessoa foi alvejada e não sabemos o estado dela. A primeira vítima veio a óbito no local, constatado pela equipe do Samu”, disse.

www.meionorte.com