Criminosos levam R$ 7 mil de empresário durante assalto

Um empresário do ramo de frutas, identificado como Allan Ravel, foi vítima de um assalto na porta de casa no início da tarde desta quinta-feira (25), na rua Nilo Peçanha, bairro Lourival Parente, na Zona Sul de Teresina.

De acordo com informações colhidas pelo Meionorte.com com familiares da vítima, ele chegou a levar uma coronhada de um dos suspeitos durante a ação criminosa, que levaram uma quantia de R$ 7 mil. Ainda segundo com familiares, o empresário está em casa e passa bem. Policiais Militares do 6º BPM foram acionados seguem em diligências na região na tentativa de capturar os acusados.

Imagens de câmeras de segurança obtido pela reportagem mostra o momento da abordagem de pelo menos 3 indivíduos armados e encapuzados, em um veículo de modelo Palio, cor branca. Eles abordam Allan, assaltam e em seguida fogem em destino ignorado. Além do dinheiro, outros pertences foram levados, como um colar de ouro e seu aparelho celular. A ação dura menos de um minuto.

