Crueldade: Filho arranca a cabeça da própria mãe na frente do irmão

Mesmo depois de morta, Maria ainda teve as pernas, os braços e a cabeça arrancada do corpo

Na terça-feira (22), por volta de 11h20, uma mulher identificada como Maria de Fátima Matos, de 62 anos, foi esfaqueada até a morte e teve uma perna arrancada pelo próprio filho, Makysuel Lima, de 33 anos, dentro da casa onde eles moravam, localizado no beco Danilo Correia, bairro Petrópolis, na zona sul da capital amazonense.

Informações preliminares dão conta de que o filho estaria discutindo com a mãe por motivos ainda não revelados e teria pego uma faca que estaria em cima da pia, e desferido vários golpes contra ela. Mesmo depois de morta, Maria ainda teve as pernas, os braços e a cabeça arrancada do corpo.

Ainda de acordo com informações, o filho seria portador de esquizofrenia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.

Meio Norte