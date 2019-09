Cultura: Casa do Artesão é inaugurada pela Prefeitura

Casa cheia para prestigiar a inauguração da Casa do Artesão, na noite de sábado, 28. O espaço, localizado no Partage Shopping conta com peças de 30 artesãos locais, comercializadas a partir do suporte da prefeitura e consultoria do Sebrae.

A proposta da Casa do Artesão é mostrar para a sociedade que a cultura é um vetor econômico. De acordo com Saulo Ramos, secretário municipal de Cultura, é possível viver de economia criativa. “A Prefeitura deu todo o apoio para que os artesãos empreendessem, por isso, levamos até a sala do empreendedor, onde eles foram cadastrados, abriram um cadastro de Microempreendedor Individual, e a partir daí, realizamos a Casa do Artesão.

No espaço, mais de 200 itens estão disponíveis para a comercialização, entre eles objetos em cerâmica, madeira, crochê e biojoias. Com a abertura do local, os artesão participantes terão a possibilidade de ter uma renda mensal significante. Para Sandra dos Santos, artesã e coordenadora da Casa do Artesão, o local é uma conquista dos artesãos de Parauapebas, uma vez que já é uma demanda antiga e que só agora saiu do papel. “Neste momento, temos uma gestão municipal que valoriza a cultura do município. A abertura deste local, não só trará visibilidade para quem produz, como também vai gerar renda para o trabalhador deste segmento, afirma.

O evento de inauguração contou com a presença do Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará, João Marcos, que afirmou que o compromisso do Governo do Estado é instalar um polo regional da fundação cultural em Parauapebas.

A Casa do Artesão ficará aberta de domingo a domingo, das 10h às 22h, no Partage Shopping. Os artesãos que ainda não fazem parte da cooperativa e tiverem interesse, podem procurar a coordenação da Cooperativa dos Artesãos da Região de Carajás Mulheres de Barros.

Texto: Márcia Machado / Fotos: Felipe Borges



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP